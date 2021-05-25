В России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение трех-четырех лет при правильном подходе, заявил в интервью «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, необходима адресная социальная поддержка малообеспеченным гражданам.

«Есть меры, которые позволяют снизить бедность в два раза раньше, чем к 2030 году. Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — заявил Кудрин.

Также он назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трех до семи лет. Сейчас правила предусматривают, что пособия могут получить люди, у которых есть две квартиры, если они проходят по нормам, дачи, участки земли, но людей с таким богатством бедными назвать трудно.

«Я согласен, что с чем-то нужно быть и пожестче. Но социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход», — пояснил Кудрин.