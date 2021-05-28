Банк России приказом от 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «ИРС» (регистрационный номер 272), сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что банк «ИРС»:

занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения;

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.

«Значительную долю кредитного портфеля банка «ИРС» составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», — поясняет регулятор.

Отмечается, что банку «ИРС» было направлено предписание о корректировке стоимости имущества, исполнение которого приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

«Банк «ИРС» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж через авансирование импорта товаров, а также сомнительных транзитных операций», — сказано в релизе.

В банк назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «ИРС» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».