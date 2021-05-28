Чистая прибыль МТС Банка за I квартал 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности составила 1,5 млрд рублей, что в четыре раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в сообщении кредитной организации.

Чистый процентный доход банка до вычета резервов за отчетный период достиг 4,1 млрд рублей (плюс 15% в годовом выражении), чистый комиссионный доход — 2,6 млрд (плюс 67%).

Аннуализированная рентабельность капитала составила 16,95% против 4,89% за I квартал 2020 года.

«Ключевым фактором финансового роста за отчетный период стали розничное кредитование и операции с ценными бумагами, — указывают в банке. — Розничный кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов вырос в I квартале 2021 года на 35,2% в годовом исчислении до 132,1 млрд рублей. Основным драйвером роста продаж стали потребительское кредитование, доля которого в розничном кредитном портфеле составила 46,4%, или 61,4 млрд рублей, и POS-кредитование — 23%, или 30,4 млрд рублей. Объем продаж по кредитным картам увеличился на 17% и достиг 25,5 млрд рублей, составив 19,3% от кредитного портфеля».

Также сообщается, что количество клиентов MTС Банка увеличилось на 4,8% в годовом исчислении, до 2,6 млн человек. Количество пользователей мобильного приложения выросло в I квартале на 31%, до 1,3 млн.



«В планах банка — сохранить фокус развития на цифровизацию бизнеса с упором на более тесное сотрудничество с МТС, расширение единой финансовой витрины для банковских и небанковских сервисов и наращивание клиентской базы», — говорится в релизе.