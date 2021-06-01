Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает увеличение пороговой суммы для операций по обмену купюр без предъявления паспорта до 40 тыс. рублей. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента, он был внесен в палату группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

«Разработанный проект федерального закона позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств», — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, теперь при обмене банкнот на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента не потребуется, а при проведении таких операций на сумму более 40 тыс., но не превышающую 100 тыс. рублей финорганизации будут осуществлять упрощенную идентификацию.

Однако если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения в связи с предложенной операцией, он все равно сможет потребовать паспорт у клиента, следует из законопроекта.

Как напоминает «Интерфакс» в заметке на эту тему, сейчас работающие с деньгами организации, в том числе банки, ломбарды, страховые организации, обязаны до приема денег идентифицировать клиента. Идентификация не проводится, если сумма операции не превышает 15 тыс. рублей; если физическое лицо покупает или продает иностранную валюту на сумму до 40 тыс. рублей; при покупке гражданином ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму до 40 тыс. рублей, а в случае расчета по карте — на сумму до 200 тыс. рублей.