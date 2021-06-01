Михаил Мень подал заявление о досрочном освобождении его от должности аудитора Счетной палаты РФ. Как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев.

«Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счетной палаты РФ в связи с его заявлением об отставке. Президент Российской Федерации Владимир Путин», — зачитал Муравьев представление президента на заседании профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Комитет поддержал досрочное освобождение Меня от должности аудитора. Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 2 июня.

Решение о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты оформляется постановлением палаты Федерального собрания, которая его назначала, по представлению президента России. Аудитор Счетной палаты досрочно освобождается от должности в случае нарушения им законодательства РФ, совершения злоупотреблений по службе, личного заявления об отставке, признания его недееспособным вступившим в законную силу решением суда, в связи с утратой доверия.

Ранее Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты РФ Меня в связи с истечением срока давности. Как сказал ТАСС адвокат Меня Мурад Мусаев, дело прекращено, а подписка о невыезде снята. Прекращение дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим обстоятельством.

​Суд прекратил уголовное дело экс-главы Минстроя Меня из-за истекшего срока давности В апреле Верховный суд РФ изменил в отношении Меня меру пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки региона.

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам предложил назначить аудитором Счетной палаты РФ вместо Михаила Меня первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову. Такое решение сенаторы приняли на заседании комитета во вторник.

«Наталья Александровна Трунова написала заявление об отсутствии у нее ограничений, препятствующих назначению на указанную должность. Предлагаю внести на совет палаты предложение о внесении президенту РФ указанной кандидатуры», — сказал на заседании первый зампред комитета Сергей Иванов.



Комитет поддержал кандидатуру Труновой единогласно.