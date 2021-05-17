Тверской суд Москвы прекратил уголовное преследование бывшего главы Минстроя Михаила Меня по делу о растрате 700 млн рублей бюджетных средств, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.



«17 мая 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Михаила Меня, Павла Конькова, Дмитрия Гришина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата) … в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — указали в суде.

В апреле Верховный суд РФ изменил в отношении Меня меру пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде.

Верховный суд смягчил меру пресечения Меню После задержания Михаилу Меню была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие считает, что в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки Ивановской области. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей.

Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой, считают следователи.

Обвиняемыми по уже закрытому уголовному делу также являются бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.