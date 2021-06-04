Российские семьи смогут распоряжаться средствами материнского капитала с помощью мобильного приложения, которое в настоящее время дорабатывается. Об этом, как передает ТАСС, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сейчас совместно с ведущими банковскими структурами мы дорабатываем мобильное приложение, с тем чтобы средства материнского капитала можно было направлять на любые направления. Наша задача — использование средств материнского капитала через мобильное приложение банка», — сказал он на деловом завтраке СберБанка.

Котяков напомнил, что с апреля 2020 года материнский капитал выплачивается в проактивном режиме, без подачи заявления, на основании данных ЗАГС.

«Если мы говорим об инструментах борьбы с бедностью, то сейчас это можно делать через подачу заявления на госуслугах. Никаких справок с гражданина мы не берем. Все, что нам необходимо для принятия решения, мы делаем через межведомственные запросы», — добавил он.



Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на эту поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.