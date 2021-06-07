Локо-Банк, «Билайн» (ПАО «ВымпелКом») и «Золотая корона» запустили новое предложение для клиентов банка — 1 рубль комиссии при погашении потребительского кредита и пополнении карты Локо-Банка. Ранее комиссия составляла 1% (минимум 50 рублей), сообщает пресс-служба кредитной организации.
Воспользоваться предложением держатели кредитных карт Локо-Банка, а также заемщики потребительского кредитования смогут неограниченное количество раз в период действия акции, уточняется в релизе.
«Внести оплату по кредиту или пополнить карту Локо-Банка («Мир», Visa, Mastercard, Maestro) можно как за себя, так и за другого владельца. Для этого достаточно предъявить свой паспорт, указать номер счета или карты и Ф. И. О. получателя. Обычно начисление денежных средств происходит на следующий рабочий день, но не позднее трех рабочих дней. Проведение платежа в офисах «Билайна» занимает, как правило, не более пяти минут», — отмечается в сообщении.
Предложение действует только в собственной рознице «Билайна». При оплате автокредита Локо-Банка сохраняется постоянная комиссия 0%.
Новый тариф действует в период с 1 мая по 30 июня 2021 года.