Агентство по страхованию вкладов 31 мая направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении контролировавших банк «Мастер-Капитал» лиц к субсидиарной ответственности в размере 2,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.



«Заявление подано в отношении Седых В. А., Строгановой Н. М., Строганова В. М., Бажанова Ф. В., Викторова В. И.», — уточняет АСВ.



Ранее решением Арбитражного суда Москвы банк признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершались сделки по незаконному обременению недвижимого имущества и предоставлялись заведомо невозвратные кредиты юридическим и физическим лицам. Также в банке осуществлялись действия по замещению рыночного права требования по кредитному договору, заключенному между банком и рыночным заемщиком, на безнадежное право требования. Кроме того, контролировавшими банк лицами была ненадлежащим образом организована система управления и не предпринимались меры по предупреждению банкротства банка», — говорится в сообщении.

Указанные обстоятельства, считают в АСВ, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.