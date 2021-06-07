Российские банки в апреле предоставили 191,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 551 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 2 и 2,5 раза соответственно. Такие данные представлены в информационном бюллетене Банка России «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» .

При этом в трех субъектах России рост объема выданных ИЖК был намного более существенным по сравнению с аналогичным показателем годом ранее: в Чечне — в 6,6 раза, в Ингушетии — в 5,7 раза, в Севастополе — в 4,8 раза.

Наибольший объем ИЖК был предоставлен в Москве (89,9 млрд рублей), Московской области (48,6 млрд) и Санкт-Петербурге (36,1 млрд).

В апреле 2021 года сохранилась тенденция к росту среднего размера ИЖК, который в этом месяце составил 2,88 млн рублей против 2,81 млн в марте. Лидерами по среднему размеру ИЖК стали Москва (6,26 млн рублей), Сахалинская область (4,29 млн) и Московская область (4,28 млн), заметно ниже был средний размер ИЖК в Ингушетии и Чечне (1,15 млн и 0,94 млн рублей соответственно).

В апреле банки предоставили 46,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве (ИЖК по ДДУ) на общую сумму 177,9 млрд рублей. Наибольший объем ИЖК по ДДУ был предоставлен в Москве (38,5 млрд рублей), Московской области (17,2 млрд) и Санкт-Петербурге (15,2 млрд), наименьший — в Ингушетии (24 млн рублей).

Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, в апреле 2021 года составила 7,3% (в марте — 7,23%), что на 1,12 процентного пункта меньше по сравнению с апрелем 2020-го (8,42%).

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Максимальная средневзвешенная ставка по ИЖК наблюдалась в Республике Ингушетия (7,86%), минимальная — в Приморском крае (5,79%). Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК по ДДУ, предоставленным в рублях, в апреле 2021 года составила 5,82% (в марте 2020-го — 6,95%).

Задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования на 1 мая 2021 года составила 10,3 трлн рублей, увеличившись за месяц на 2,8%, а по сравнению с аналогичной датой годом ранее — на 25,1%.

Максимальный годовой темп прироста задолженности по ИЖК наблюдался в Севастополе (82,2%) и Крыму (75,3%), минимальный — в Ямало-Ненецком автономном округе (11,2%). Наибольший удельный вес в структуре общей задолженности по ИЖК занимают Москва (13,5%) и Московская область (8,7%), а наименьший — Ингушетия (0,02%).