Мещанский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей, сообщили в суде. Соответствующее ходатайство подала сторона защиты. По мнению адвокатов, в деле не установлено корыстных мотивов, лишь формальное упоминание — чужое имущество не обращено в пользу обвиняемых.
По данным защиты, банк «Восточный» не обращался с заявлением об ущербе, а второй потерпевший Шерзод Юсупов, который и обратился в правоохранительные органы, на момент спорной сделки еще не был акционером банка. Защита уже подавала ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, но суд на предварительном слушании в январе также отказал в этом.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга кредитной организации были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс. рублей, утверждает СК РФ. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет 3,8 млрд рублей.
Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
Заседание отложено на 26 мая.