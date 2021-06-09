Мещанский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей, сообщили в суде. Соответствующее ходатайство подала сторона защиты. По мнению адвокатов, в деле не установлено корыстных мотивов, лишь формальное упоминание — чужое имущество не обращено в пользу обвиняемых.

По данным защиты, банк «Восточный» не обращался с заявлением об ущербе, а второй потерпевший Шерзод Юсупов, который и обратился в правоохранительные органы, на момент спорной сделки еще не был акционером банка. Защита уже подавала ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, но суд на предварительном слушании в январе также отказал в этом.

Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга кредитной организации были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс. рублей, утверждает СК РФ. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет 3,8 млрд рублей.

Никто из фигурантов этого дела вину не признает.