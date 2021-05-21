Мещанский суд Москвы не стал в пятницу рассматривать ходатайство защиты о возврате в прокуратуру дела обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«До сведения участников процесса судом было доведено о поступлении в пятницу ходатайства о возврате дела в прокуратуру, но по существу это ходатайство не разрешалось судом», — сказали в суде, отметив, что заседание отложено на 26 мая.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) от «Восточного» в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.