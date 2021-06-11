Пик инфляции в России практически достигнут, однако в течение года этот показатель может еще незначительно вырасти. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Центробанк допускает, что, несмотря на принимаемые меры по возвращению к нейтральной денежно-кредитной политике, годовая инфляция может еще немного повыситься. По словам главы регулятора, это связано с временным лагом, с которым решения ЦБ отражаются на экономике.



«Годовая инфляция, которую мы сейчас имеем, сформировалась под воздействием тех денежно-кредитных условий в экономике, которые были при ключевой ставке 4,25%. И те решения, которые мы приняли с марта, еще не отразились полностью в банковских ставках и, соответственно, в инфляции. Но это действие будет разворачиваться со временем, и поэтому эффекты будут проявляться постепенно. Мы считаем, это приведет к тому, что к осени инфляция начнет снижаться. Но из-за эффекта базы, а также в связи тем, что долгое время были очень мягкие денежно-кредитные условия, в течение года годовая инфляция может еще немного повыситься», — пояснила Набиуллина.