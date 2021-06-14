Санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации, вступили в силу с 14 июня.

США объявили о введении новых санкций против России в середине апреля. Новые ограничения, в частности, запрещают американским финансовым учреждениям покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке.

По сути. расширяется введенный в 2019 году запрет для американских инвесторов на покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций. При этом он распространяется на покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах, которые проводит российский Минфин. С тех пор Россия дважды выходила на внешние рынки заимствований с еврооблигациями, номинированными в евро.

Минфин уже объявил, что после 14 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ, отказавшись от доразмещения зарегистрированных ранее серий гособлигаций в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг отдельными иностранными инвесторами.

Минфин США ввел новые санкции на ряд операций с российским суверенным долгом Также санкции введены против 16 организаций и 16 физических лиц РФ.

Министерство уже утвердило три новых выпуска гособлигаций объемом по 500 млрд рублей. Дата начала размещения облигаций — 16 июня, соответственно, с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина. В ближайшее время будут зарегистрированы и станут доступными для приобретения на аукционах ОФЗ других типов и сроков до погашения, сообщило министерство.

Новый раунд санкций со стороны США не повлияет на стратегию заимствований, заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов. По его словам, министерство уже заложило в стратегию заимствований американские ограничения. Санкции неприятны, но не смертельны, подчеркивал глава Минфина.

Российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким, несмотря на санкции США, которые несут упущенную выгоду американским финансовым институтам, указывал Силуанов.