Инвесторы, вложившие деньги в недвижимость с использованием льготной ипотеки, теперь могут недополучить средства от продажи квартир, пишут «Известия» . Как сообщили участники рынка недвижимости, в 2022 году средняя стоимость нового жилья может снизиться на 5—8%. Льготной ипотекой, вызвавшей ажиотаж, дефицитом и ростом цен на рынке недвижимости в 2020 году пользовались не только граждане для улучшения своих жилищных условий, но и инвесторы.



За время действия программы в новостройках порядка 20% квартир было приобретено для их дальнейшей реализации, сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. За последний год доля инвестиционных сделок в Москве увеличилась до 30%, а в некоторых инвестиционно привлекательных проектах — даже до 50%, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанса» Андрей Колочинский. Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных городах. Если объекты инвесторов выйдут на рынок массово и в краткосрочной перспективе, средняя стоимость квартир может снизиться в этот период на 5—8%, спрогнозировал Зайцев.

Хуснуллин назвал причины роста цен на жилье На рост цен на жилье в России повлияла не столько льготная ипотека, сколько пандемия: из-за ипотеки рост составил лишь 4—5%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Сегодня в некоторых проектах новостроек в крупных городах доля инвестиционных квартир составляет 20—30% от количества лотов у застройщика, отметил Колочинский. В перспективе ближайших лет такая конкуренция может привести к спаду продаж у девелоперов, если инвесторы начнут демпинговать и перетянут на себя часть платежеспособного спроса. Больше всего рискуют низколиквидные проекты, девелоперам которых придется пойти на скидки. Стоимость квадратного метра в таких проектах может уменьшиться на 5—10%, пояснил эксперт.

По прогнозу Realiste, к ноябрю 2021 года наступит переломный момент, когда люди станут намного медленнее покупать жилье по завышенным ценам. В результате собственники не найдут покупателя на установленные ими цены. Так, после ноября цены на недвижимость еще какое-то время будут держаться на прежнем уровне, а затем, еще через четыре–пять месяцев, собственники пересмотрят цены на квартиры и пойдут на уступки. Именно этот момент станет поворотным, у продавцов и девелоперов уже можно будет получить скидку в 10% и даже 15%, считает основатель Realiste Алексей Гальцев. По его мнению, рыночная цена на недвижимость в районах с новостройками, вероятно, опустится на 30% в течение следующего за этой точкой года. Речь о периоде с ноября 2021-го по ноябрь 2022 года, отметил он.