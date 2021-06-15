На рост цен на жилье в России повлияла не столько льготная ипотека, сколько пандемия: из-за ипотеки рост составил лишь 4—5%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Смотрите, из чего поднялся вопрос (о продлении программы льготной ипотеки. — Прим. ред.): что ипотека сильно разгоняет цены. И мы проанализировали каждый населенный пункт, каждый регион, большую работу сделала ФАС, и доказали, что ипотека на рост цены в среднем повлияла — это плюс 4—5%. Все остальное — это не ипотека, это реально пандемия», — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

«Все равно из-за пандемии стройка задержалась, все равно где-то она остановилась, Москва и Московская область вообще останавливали на два месяца. А что такое остановить на два месяца? Ты распустил рабочих и потом еще месяц-два их собрать не можешь. Поэтому это реальные задержки произошли», — пояснил он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на год. Предполагается, что для всех регионов будет предусмотрена ставка по льготной ипотеке на уровне 7%, а предельный размер кредита для всех регионов составит 3 млн рублей. Сейчас ставка составляет 6,5%, максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах. Программа была запущена в конце апреля 2020 года, она действует в текущем виде до 1 июля 2021-го.