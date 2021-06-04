Президент РФ Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на год. Как передает РБК , об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Резко сворачивать программу нельзя; она должна быть продлена на один год, до 1 июля 2022 года, сказал президент.

По словам Путина, для всех регионов будет предусмотрена ставка по льготной ипотеке на уровне 7%. Предельный размер кредита по программе льготной ипотеке под 7% для всех регионов составит 3 млн рублей.

Предполагается, что семейная льготная ипотека будет распространена на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Ставка ипотеки для них составит 6%. Как следует из информации, опубликованной позже в пятницу, 4 июня, на сайте Кремля, максимальная стоимость жилья по семейной льготной ипотеке в Московском и Петербургском регионах составит 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн.

«Одновременно хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Его смысл в следующем. Напомню, что у нас уже действует системная мера — специальная программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие — распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока лишь один ребенок. То есть <…> уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше, составит 12 миллионов рублей и 6 миллионов рублей — для всех других субъектов Федерации», — сказал Путин.

Напомним, в конце апреля 2020 года была утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах. Программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, позже она была продлена до 1 июля 2021-го.



«Программа [льготной ипотеки] стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики. На сегодняшний день такой кредит оформили свыше полумиллиона семей, в жилищное строительство дополнительно привлечено более 2 триллионов рублей», — приводит слова Путина ТАСС .

