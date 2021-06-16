Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий расширение полномочий Фонда защиты прав дольщиков: организация получит контроль за исполнением обязательств, напрямую взятых регионами перед гражданами, которых обманули застройщики. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Принятый сегодня закон защитит законные интересы граждан — участников долевого строительства», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что, в соответствии с поправками, Фонд защиты дольщиков получит право достраивать проблемные объекты и строить новые многоквартирные дома без использования счетов эскроу для скорейшего исполнения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства.

Кроме того, фонд сможет получать в упрощенном порядке в аренду или безвозмездное пользование земельные участки под строительство многоквартирных домов.

Фонд будет наделен функциями технического заказчика, он также сможет создавать коммерческие и некоммерческие организации, направлять на финансирование строительства часть временно свободных средств.

«Такое расширение прав фонда позволит быстрее достраивать дома и строить новые, а значит, люди быстрее смогут переехать в собственное жилье», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что «тема обманутых дольщиков — на особом контроле Государственной думы. За несколько лет законодательно удалось решить многие вопросы. Деятельность застройщиков стала более прозрачной, а права граждан, покупающих жилье в строящемся доме, защищены».

В соответствии с законом в единой информационной системе жилищного строительства будут созданы личные кабинеты регионов, конкурсных управляющих и расширен перечень информации, которую необходимо размещать на платформе.

Уточняются также основания для исключения долгостроев из единого реестра проблемных объектов. Это должно обеспечить достоверный учет домов, в которых есть обманутые дольщики и по которым необходимо принять решения о способе восстановления их прав, поясняется в сообщении.

У регионов появится право решать вопрос о нежилых помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, которые приобретались гражданами для ведения предпринимательской деятельности, и передавать помещения в случае такой возможности. Можно будет детально рассматривать каждый объект.



Кроме того, ко второму чтению из документа была исключена норма, которая могла лишить дольщиков права не принимать квартиру у застройщика с недостатками. Ранее она вызвала большой резонанс, поэтому было решено сохранить нынешнее положение дел, пояснил ранее один из авторов проекта закона — председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.