Время срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, пояснили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Пенсионные коэффициенты начисляются человеку за время официального трудоустройства, их число зависит от суммы страховых взносов и стажа.

В ПФР отметили, что в отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, но такой вариант далеко не всегда дает наибольший размер выплат.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты — показатель, от которого зависит размер выплат по старости. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета.

При назначении пенсии все начисленные коэффициенты складывают. Общий размер получается из фиксированной части и стоимости всех накопленных коэффициентов.



Стоимость одного коэффициента пересматривают каждый год.