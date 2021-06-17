Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 17 копеек к предыдущему закрытию и составил 72,395 рубля. С начала торговой сессии было проведено 48,3 тыс. сделок на 3,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,09—72,7 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,2375 рубля, уменьшившись на 87 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 12,1 тыс. сделок на 450,9 млн евро по курсам от 86,04 до 87,2 рубля за евро.

Рубль игнорирует весь внешний фон: и коррекцию в нефти, и ралли в долларе, и общее легкое ухудшение отношения к рисковым активам, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Как будто живет на своей планете с автономной финансовой системой. Доллар к вечеру снижается и торгуется по 72,3 рубля, продолжая балансировать в диапазоне 72—72,5 рубля, хотя еще утром была надежда на эффективное движение к 73. Евро стоит 86,11 рубля, тут торговым диапазоном остается коридор 86—88 рублей», — комментирует эксперт.