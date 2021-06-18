Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



Саммит Банк предлагает открыть вклад «Летний». Вклад открывается в сумме от 10 тыс. рублей сроком на 370 дней. Процентная ставка составляет 5,9% годовых. Дополнительные взносы возможны в течение 180 дней с момента открытия вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты по выбору клиента ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.

Московский Кредитный Банк повысил ставки сразу по нескольким видам вкладов для физических лиц. Максимальная ставка по депозиту «Все включено» тарифный план «Максимальный доход» теперь составляет до 5,6% годовых в рублях и 0,45% годовых в долларах США при размещении на срок 24 месяца. Также банк повысил ставки по вкладам «МЕГА Онлайн», «Гранд+» и «МКБ. Практичный». Максимальная ставка по депозиту «МЕГА Онлайн» увеличена до 6% годовых при размещении на 18, 24 или 36 месяцев. По депозиту для пенсионеров «Гранд+» максимальная ставка составляет до 6% годовых при зачислении пенсии на счет в МКБ. Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет. Минимальная сумма вклада — от 1 тыс. рублей, пополнение возможно в течение первых 90 дней срока действия договора. По депозиту «МКБ. Практичный» эффективная ставка теперь составляет 5,7% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по ряду вкладов в рублях на 0,2 процентного пункта. Так, доходность вклада «Здоровый стандарт» составляет 6% годовых. Доходность по вкладу «Пенсионный стандарт» — от 4,15% до 5,25% годовых, по вкладу «Сберегательный стандарт» — от 4,05% до 5,7% годовых, «Универсальному стандарту» — от 4,2% до 4,85% годовых, «Платиновому стандарту» — от 4,9% до 5,2% годовых. Вклад «Онлайн Стандарт» открывается на срок 30, 90 и 190 дней с процентными ставками 4,7%, 5% и 5,2% годовых соответственно. Вклад «Здоровый стандарт Онлайн» открывается только в личном кабинете «Интернет-банк», процентная ставка по вкладу составляет 5,9% годовых. Действующие ставки утверждены с 16 по 30 июня 2021 года включительно. Банк также ввел вклады «Летний стандарт» и «Летний стандарт онлайн». Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей. Срок — 360 дней. Доходность «Летнего стандарта» составляет 6,25%, а «Летнего стандарта онлайн» — 6,35% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не допускается. Проценты выплачиваются в конце срока.

Банк «Левобережный» ввел новый вклад «Забота». Депозит открывается в сумме от 30 тыс. рублей сроком на 181 день. Процентная ставка — 6% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

НС Банк ввел вклад «Летний». Депозит оформляется на 200 и 400 дней. Доходность составляет 5,25% и 5,5% годовых соответственно. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — 1,4 млн рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Оформить депозит можно до 31 июля.

«Ренессанс Кредит» повысил ставки по депозитам «Проценты сразу» и «Ренессанс Доходный». Денежные средства в рублях во вклад «Проценты сразу» теперь можно разместить на 365 дней по ставке 6,25% годовых при его открытии в мобильном или интернет-банке и под 6% годовых — в отделениях банка. Также повышение ставок произошло по депозиту «Ренессанс Доходный» при размещении средств в рублях на 400 дней — до 5,75% годовых при открытии онлайн и 5,5% годовых при открытии в отделениях банка. На срок 550 дней рублевый вклад «Ренессанс Доходный» теперь можно открыть дистанционно с процентной ставкой 6,5% годовых, в отделениях банка — 6,25%. Минимальная сумма данных депозитов составляет 30 тыс. рублей при их оформлении в офисе и 5 тыс. — через digital-каналы. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

ВТБ повышает ставку по накопительному счету «Копилка». В первые три месяца пользования счетом ставка увеличится на 0,5 п. п. до 5,5% годовых. При подключении опции «Сбережения» к «Мультикарте» доходность по счету возрастает. Ставка 5,5% действует как для новых клиентов ВТБ, так и для тех, кто уже является клиентом банка, но ранее не пользовался накопительным счетом «Копилка». Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Благодаря подключению опции «Сбережения» к «Мультикарте» увеличить доходность можно на 1 п. п. до 6,5% годовых. Открыть накопительный счет «Копилка» можно как в отделениях банка, так и в «ВТБ Онлайн». В интернет-банке или мобильном приложении «ВТБ Онлайн» клиент может поставить цель для накопления, указав целевую сумму и срок, а также настроить автопополнение счета.

Банк Казани предлагает сезонный вклад «Летняя пора» по ставке до 5,25% годовых. Вклад можно открыть до 1 августа 2021 года включительно на сумму от 50 тыс. рублей и сроком на шесть месяцев, год или два года. На 181 день процентная ставка составит 4,75% годовых, 367 дней — 5%, 730 дней — 5,25%. Выплата процентов по вкладам сроком 181 день производится в конце срока путем причисления к основной сумме вклада, по вкладам сроком 367 и 730 дней — ежемесячно на основной счет вклада (с капитализацией процентов). Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.