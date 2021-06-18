Банк России в ходе поведенческого надзора выявил, что при заключении кредитного договора участники рынка навязывают гражданам дополнительные услуги и товары под видом страхования. О недопустимости такой недобросовестной практики говорится в материалах регулятора.

«Агенты страховщиков (банки, автосалоны и другие посредники) в ряде случаев одновременно с продажей страховых полисов предлагают потребителям дополнительные продукты и услуги, не относящиеся к страхованию, — например, юридические. При этом дополнительные услуги стоят значительно дороже, чем страховка, но покупка маскируется под заключение договора страхования и чаще всего оплачивается одним платежом. Поэтому когда гражданин гасит связанный со страховкой кредит досрочно, он может вернуть за полис лишь небольшую сумму», — отмечается в «Обзоре практик реализации страховых услуг при заключении кредитного договора»

Еще одна проблема — недостаточное информирование граждан. Например, лицам с инвалидностью либо с хроническими заболеваниями продают страховые продукты, условия которых не распространяются на таких потребителей. Агент не рассказывает об исключениях из страхового покрытия, и в результате гражданин получает договор, который заведомо не может быть выполнен.



В отдельных случаях были выявлены практики, когда клиента убеждали, что покупка страховки поможет получить более выгодные условия по кредиту, а при его досрочном погашении часть страховой премии можно будет вернуть — согласно законодательным изменениям, вступившим в силу в 2020 году. Однако в реальности гражданам продавались сразу два полиса разной стоимости, один из которых не оказывал никакого влияния на параметры кредитного договора. И при досрочном погашении кредита клиент получал обратно часть средств только по одному, более дешевому страховому договору.

По выявленным практикам регулятор принял меры надзорного реагирования и дал рекомендации страховщикам скорректировать бизнес-модели.

