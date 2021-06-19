Оборот малого бизнеса в России в 2020 году сократился на 11%, в абсолютном выражении падение составило 3 трлн рублей. Наибольший вклад в сокращение внесли компании сферы оптовой торговли, с точки зрения относительной динамики наиболее пострадавшей отраслью стал туризм. Такие данные представлены в аналитической записке НРА «МСП: в секторе роста».

По данным Росстата, оборот малых предприятий (без учета микропредприятий) в действующих ценах в 2020 году составил 25,6 трлн рублей (2019 год: 28,7 трлн). Основной вклад в снижение показателя внесла оптовая торговля: занимая 40% в структуре общего показателя, отрасль зафиксировала снижение на 2,964 млрд рублей. С точки зрения динамики наиболее пострадавшей отраслью ожидаемо стал туризм: оборот сократился на 57%.



Малому бизнесу из отраслей сельского хозяйства, обрабатывающих производств, информационных услуг и складского хозяйства удалось увеличить выручку в 2020 году. Положительная динамика выше 50% наблюдалась в фармацевтике и производстве нефтепродуктов.

По абсолютному приросту оборота малого бизнеса в 2020 году лидирует растениеводство и животноводство (+155 млрд рублей). Бенефициаром кризиса также стала фармацевтика: оборот малых предприятий в этой сфере в 2020 году вырос на 54%.

Несмотря на сворачивание «антиковидных» кредитных программ, в 2021 году динамика выдачи банковского финансирования МСП ежемесячно ускорялась в годовом выражении. К маю задолженность МСП по кредитам достигла 6,3 трлн рублей, увеличившись на 1,7 трлн за два года.

Доступ МСП к финансированию расширяется не только за счет повышения доступности к банковским ресурсам, но и вследствие увеличения популярности публичных заимствований. Объем размещений ценных бумаг компаний МСП на Московской бирже в секторе роста вырос более чем вдвое в 2020 году. По оценкам НРА, на сегодняшний день в сектор роста включен 31 выпуск облигаций 17 субъектов МСП, совокупный объем облигаций в обращении составляет 21 млрд рублей.

Сектор роста — это молодая площадка Мосбиржи, которая была создана в 2017 году при поддержке Фонда развития промышленности, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Корпорации МСП и Российского экспортного центра. Основными целями площадки стали поиск и привлечение средств для развития и поддержки компаний средней и малой капитализации. В секторе роста можно выпустить в обращение ценные бумаги (облигации и акции) дешевле, чем на других площадках биржи. Кроме того, у эмитентов есть шанс компенсировать часть затрат за счет государственного субсидирования.

«Популярность фондового рынка у МСП растет, прежде всего за счет возможности получить «длинные» деньги без залога. При этом с учетом поддержки со стороны государства и Московской биржи стоимость заимствований на публичном рынке и в банках может быть сопоставимой. Кроме того, повышение ключевой ставки ЦБ увеличивает привлекательность размещения облигаций в секторе роста по сравнению с кредитованием», — отмечается в обзоре.