Залоговое имущество стало доступно для покупки на площадке «Свое фермерство». В постоянно пополняющемся каталоге на сегодня представлено более 1 тыс. предложений сельхозтехники и залогового оборудования по ценам ниже рыночных, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новая опция, доступная в экосистеме «Свое фермерство», — приобретение залогового имущества — позволит пользователям покупать комбайны, тракторы, сеялки, косилки, посевные комплексы, системы орошения и другое сельхозоборудование со значительным дисконтом», — говорится в релизе.

Ознакомиться с полным перечнем залогового имущества можно на сайте «Свое фермерство», в разделе каталога «Залоговое имущество» . В каталоге — только подходящее для нужд агробизнеса имущество: свыше 900 предложений залоговой техники и более 130 предложений залогового оборудования. На текущий момент в каталоге представлено оборудование и техника из 46 регионов России. Пользователям доступен поиск имущества по производителю, стране-изготовителю, а также настройки приемлемого ценового диапазона.

«В залоговом имуществе зачастую встречаются и автомобили, и помещения, однако в экосистему «Свое фермерство» мы интегрировали только те предложения, которые могут быть актуальны фермерским хозяйствам и предприятиям АПК с точки зрения развития бизнеса, это главным образом с/х техника и оборудование», — рассказала директор центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Отмечается, что преимущество залогового имущества, в частности техники, прежде всего в его цене, часто залоговую технику можно приобрести даже дешевле, чем б/у.