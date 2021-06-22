Национальная ассоциация участников финансового рынка (НАУФОР) предлагает увеличить сумму ежегодного налогового вычета по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) первого типа с текущих 400 тыс. до 1 млн рублей. Таким образом, налоговый вычет может вырасти до 130 тыс. рублей в год. Об этом говорится в докладе Национальной ассоциации участников финансового рынка (НАУФОР) и ученых РАНХиГС о развитии фондового рынка, пишет РБК .

Кроме того, предлагается запустить ИИС третьего типа, пограничный с пенсионными продуктами, который предусматривает более длительное ограничение на снятие средств — десять лет. Новый ИИС также должен иметь свой налоговый вычет, полагают в НАУФОР. Еще ряд предложений касаются развития индустрии негосударственных пенсионных фондов: предлагается расширить их возможности по участию в IPO и инвестированию пенсионных накоплений в иностранные бумаги, а также предусмотреть для граждан налоговые вычеты при взносах в НПФ. Самих эмитентов тоже можно поддержать, возмещая им расходы на подготовку и проведение IPO, говорят в ассоциации.



Российский финансовый рынок после кризиса 2008 года, отмечается в докладе, развивался «весьма неравномерно». Если стоимость внутренних и корпоративных облигаций в обращении выросла с 7,6% и 3,8% к ВВП в 2007 году до 29,3% и 15,3% в 2020-м, то капитализация российского фондового рынка сократилась с 98,9% до 48,2% от ВВП, говорится в докладе. Объем IPO упал с 1,2% до 0,015% ВВП. Увеличилась вовлеченность населения в финансовый рынок и стагнировала вовлеченность компаний. Показатель волатильности фондового рынка, рассчитываемый Всемирным банком, за десятилетие (2007–2017 годы) сократился с 33,7 до 14,9.



Основным и, возможно, единственным значимым фактором позитивных изменений за последние годы авторы доклада называют приход на рынок розничных инвесторов. По данным Мосбиржи, в мае количество открытых брокерских счетов превысило 12 млн. Если сравнивать текущие показатели финрынка с «идеальными значениями», которые НАУФОР закладывала в 2008 году, то больше, чем планировалось, оказалась только доля иностранных акций в обороте российских бирж — она составила 34,7% вместо ожидавшихся 12%.

Мосбиржа планирует запустить вечернюю сессию на рынках ОФЗ и еврооблигаций Из планов по долговому рынку пока исключены корпоративные облигации в силу меньшей ликвидности.

К главным проблемам на финансовом рынке НАУФОР отнесла следующие: рынку не хватает участия физлиц — число «реальных» инвесторов, предоставивших свои средства, ассоциация оценивает в 5–6 млн человек; ресурсы институциональных инвесторов незначительны, на рынке НПФ сложилась ситуация, когда фонды не конкурируют за доходность; конкуренция снижается, а инвестиционный климат неудовлетворителен, что уменьшает интерес российских компаний к привлечению капитала; недостаточными являются объемы долгового рынка и рынка производных финансовых инструментов.



Основные меры по привлечению розничных инвесторов на фондовый рынок уже приняты, их приток в ближайшее время продолжится, считают в НАУФОР. В качестве дополнительного стимулирования инвесторов предлагается вернуть нейтральность налогообложения по вкладам и облигациям, в частности не облагать налогом доход по госбондам, равный ключевой ставке ЦБ.

Банк России изучит предложения после их поступления на рассмотрение, сообщили в пресс-службе ЦБ.

