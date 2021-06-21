Московская биржа намерена осенью запустить вечернюю сессию на рынках ОФЗ и еврооблигаций, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники на фондовом рынке. Решение поддержал комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом. Из планов по долговому рынку пока исключены корпоративные облигации в силу меньшей ликвидности.

Директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков подтвердил, что осенью планируется предоставить участникам возможность заключать сделки с ОФЗ и еврооблигациями с 19:00 до 23:50 мск, так как есть высокий интерес частных инвесторов к этим инструментам. По его словам, доля физлиц в объеме торгов ОФЗ на Московской бирже составляет около 10%, еврооблигациями — 40%. Ликвидность бумаг будет поддерживаться маркетмейкерами.

Мосбиржа запустила торговлю валютой на внебиржевой платформе Московская биржа начала использовать технологии и инфраструктуру платформы NTPro для предоставления внебиржевых сервисов, а также расширила возможности корпоративных клиентов на платформе MOEX Treasury.

Основной интерес, если считать количество игроков, сосредоточен у физлиц — розничных инвесторов, отметил гендиректор «Открытие Брокер» Юрий Маслов, институциональным инвесторам рынок может быть интересен либо если они выступают в качестве маркетмейкера, либо в периоды высокой активности. По словам главного исполнительного директора «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова, спрос на вечернюю сессию будет, любые расширения временных рамок торгов и перечней предлагаемых инструментов находят отклик у клиентов. Рынок идет к тому, что скоро торги любыми ценными бумагами будут идти в режиме 24/7, считает эксперт. По расчетам руководителя департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игоря Пимонова, обороты по ОФЗ и еврооблигациям могут составлять 5–10% от дневного оборота розничных клиентов.

Представитель СберБанка уточнил, что у его клиентов уже есть возможность торговать евробондами в вечернее время через мобильное приложение, используя более широкий спектр инструментов, так как продукт больше торгуется на ОТС-рынках, нежели на Московской бирже. Глава управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов считает, что режим не будет особенно востребован, так как интерес к вечерней сессии есть только у инвесторов, торгующих инструментами с высокой волатильностью.