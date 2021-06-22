На фоне инициативы президента РФ Владимира Путина о компенсации комиссий малому бизнесу при расчетах в Системе быстрых платежей (СБП) банки начали снижать свои ставки по эквайрингу, пишут «Известия» , ссылаясь на кредитные организации. Как позже заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, объем возмещенных комиссий может составить около 300 млн рублей. Однако эта цифра приблизительна и еще может уточняться.

В Банке ДОМ.РФ сообщили, что финансовая организация сейчас пересматривает тарифы за прием карт в пользу комплексных предложений клиентам. Комиссия будет зависеть от выбранного пакета услуг расчетно-кассового обслуживания, и предприниматель получит более выгодные условия. В МКБ запустили акцию «Эквайринг по цене куайринга», позволяющую платить при приеме карт такую же ставку, как через СБП. В рамках акции клиент получает ставку по эквайрингу 0,4% или 0,7% в зависимости от сегмента бизнеса, на оборот 50 тыс. рублей или 100 тыс. рублей ежемесячно, отметили в кредитной организации. В банке «Санкт-Петербург» снижены тарифы по торговому эквайрингу для клиентов из МСП, сокращение составило порядка 20–25%.

Набиуллина: все системно значимые банки должны к 1 июля подключиться к сервисам СБП Все системно значимые банки РФ должны к 1 июля подключиться к сервису переводов от физлиц в адрес компаний в Системе быстрых платежей. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

В пресс-службе Masterсard заявили, что с начала пандемии предприняли ряд шагов, направленных на поддержку МСП, держателей карт, торговых предприятий, включая временное снижение интерчейнджа.

В ЦБ сообщили, что программа компенсаций комиссий за прием оплаты товаров и услуг через СБП станет существенной поддержкой для бизнеса, так как фактически в течение шести месяцев до конца этого года прием безналичных платежей через СБП для них будет бесплатным. Это позволит не только сэкономить, но и предоставить клиентам более широкую линейку инструментов оплаты.

«Опора России» постоянно получает жалобы на высокие эквайринговые комиссии, поэтому инициатива президента достаточно актуальна, заявил первый вице-президент организации Павел Сигал. В целом СБП — это эффективный и недорогой инструмент, однако массового притока предпринимателей в систему в связи с льготой ждать не следует, полагает эксперт. По оценкам аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, в среднем экономия бизнесу составит от 17 тыс. до 40 тыс. рублей за полгода. Полный переход на оплату через СБП сбережет компании 0,7% выручки, подсчитал управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.