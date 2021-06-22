На фоне инициативы президента РФ Владимира Путина о компенсации комиссий малому бизнесу при расчетах в Системе быстрых платежей (СБП) банки начали снижать свои ставки по эквайрингу, пишут «Известия», ссылаясь на кредитные организации. Как позже заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, объем возмещенных комиссий может составить около 300 млн рублей. Однако эта цифра приблизительна и еще может уточняться.
В Банке ДОМ.РФ сообщили, что финансовая организация сейчас пересматривает тарифы за прием карт в пользу комплексных предложений клиентам. Комиссия будет зависеть от выбранного пакета услуг расчетно-кассового обслуживания, и предприниматель получит более выгодные условия. В МКБ запустили акцию «Эквайринг по цене куайринга», позволяющую платить при приеме карт такую же ставку, как через СБП. В рамках акции клиент получает ставку по эквайрингу 0,4% или 0,7% в зависимости от сегмента бизнеса, на оборот 50 тыс. рублей или 100 тыс. рублей ежемесячно, отметили в кредитной организации. В банке «Санкт-Петербург» снижены тарифы по торговому эквайрингу для клиентов из МСП, сокращение составило порядка 20–25%.
Все системно значимые банки РФ должны к 1 июля подключиться к сервису переводов от физлиц в адрес компаний в Системе быстрых платежей. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.
В пресс-службе Masterсard заявили, что с начала пандемии предприняли ряд шагов, направленных на поддержку МСП, держателей карт, торговых предприятий, включая временное снижение интерчейнджа.
В ЦБ сообщили, что программа компенсаций комиссий за прием оплаты товаров и услуг через СБП станет существенной поддержкой для бизнеса, так как фактически в течение шести месяцев до конца этого года прием безналичных платежей через СБП для них будет бесплатным. Это позволит не только сэкономить, но и предоставить клиентам более широкую линейку инструментов оплаты.
«Опора России» постоянно получает жалобы на высокие эквайринговые комиссии, поэтому инициатива президента достаточно актуальна, заявил первый вице-президент организации Павел Сигал. В целом СБП — это эффективный и недорогой инструмент, однако массового притока предпринимателей в систему в связи с льготой ждать не следует, полагает эксперт. По оценкам аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, в среднем экономия бизнесу составит от 17 тыс. до 40 тыс. рублей за полгода. Полный переход на оплату через СБП сбережет компании 0,7% выручки, подсчитал управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.