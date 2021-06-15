Все системно значимые банки РФ должны к 1 июля подключиться к сервису переводов от физлиц в адрес компаний в Системе быстрых платежей. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума призвал крупнейшие банки подключиться к СБП (судя по всему, к сервису переводов от физлиц компаниям. — Прим. Банки.ру) уже к 1 июля 2021 года. Сейчас, согласно размещенной на сайте СБП информации, из числа системно значимых банков данный сервис не подключили только две кредитные организации: СберБанк и Совкомбанк.



«Сейчас Система быстрых платежей выходит на следующий уровень. Уже можно переводить не только средства между людьми, но и оплачивать товары и услуги. И для малого бизнеса, как объявил президент, все затраты до конца года будут возмещены из бюджета, чтобы малому бизнесу было легче начать пользоваться этим сервисом. Важно, что к 1 июля все системно значимые банки должны подключиться к этому сервису», — сказала Набиуллина.

При этом глава регулятора выразила мнение, что оставшиеся два банка смогут выдержать указанные сроки.

