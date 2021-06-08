ЦБ РФ в ближайшее время собирается разработать в рамках Системы быстрых платежей механизм возмещения бизнесу комиссий, который был ранее предложен президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

«Мы сейчас запускаем [механизм], в ближайшее время. И поручение президента было с 1 июля сделать это всем системно значимым банкам. Оплата по QR-коду — то есть не по картам — на полгода будет комиссия за СБП <…> возмещаться потом малому и среднему бизнесу», — сказала она.

Позже в ходе встречи с журналистами Скоробогатова отметила, что регулятор поддерживает данное предложение, и рассказала, как именно будет работать механизм возмещения.

«Мы предполагаем, что механизм будет работать следующим образом. Комиссии, которые будут первоначально взиматься, потом на основании отчета будут возмещаться из бюджета в полном объеме. То есть де-факто у торговой организации издержки будут составлять ноль. Сам механизм в деталях мы проговариваем с министерствами и ведомствами», — сообщила она.

При этом объем бюджетных средств, выделенных на программу возмещения комиссий для бизнеса в СБП, на конец года составит, по оценкам Банка России, примерно 300 млн рублей.

«В среднем, когда мы смотрели на объемы и прогнозировали, сколько это может быть, это порядка 300 миллионов рублей до конца года. Это приблизительная цифра, она будет уточняться», — заявила Скоробогатова.

Два системно значимых банка, которые пока не подключились к сервису C2B-переводов (переводы от физлиц в адрес компаний) в СБП, могут успеть это сделать к 1 июля в соответствии с поручением Путина. При этом ЦБ пока не собирается вносить какие-либо изменения в регулирование в части переноса сроков обязательного подключения, сообщила Скоробогатова. «Мы полагаем, что технологически два участника, которые пока еще не подключились, смогут успеть к 1 июля. Мы не видим пока необходимости вносить какие-то изменения в регулирование», — сказала она.

Президент анонсировал обнуление для бизнеса комиссий в СБП и другие новые меры поддержки В текущем году в России может быть запущен новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства — так называемое зонтичное предоставление поручительств, а также обнулены комиссии для малого и среднего бизнеса за использование Системы быстрых платежей. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказал президент РФ Владимир Путин (текст опубликован на сайте Кремля).

Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума предложил банкам до конца 2021 года возмещать малым и средним предприятиям комиссии при пользовании СБП, а также призвал крупнейшие банки подключиться к СБП (судя по всему, к сервису переводов от физлиц компаниям. — Прим. Банки.ру) уже к 1 июля 2021 года. Сейчас, согласно размещенной на сайте СБП информации, из числа системно значимых банков данный сервис не подключили только две кредитные организации: СберБанк и Совкомбанк.

Накануне в Совкомбанке сообщили ТАСС, что кредитная организация анализирует возможности для ускорения процесса подключения сервиса. В СберБанке данную тему не комментируют.



СБП позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Помимо этого в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом существенно ниже, чем за карточный эквайринг.