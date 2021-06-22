Федеральная программа по чипированию мозга в России не разрабатывается, так как ее признали нецелесообразной в конце прошлого года. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее о разработке программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» с финансированием в 54 млрд рублей до 2029 года написала газета «Коммерсант». Сообщалось, что программа ориентирована на развитие технологий «мозг — компьютер», позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. По данным издания, документ разработан Российской академией наук совместно с МГУ и одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в марте. Проработка поручена премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно. В Минобрнауки уточнили, что проект «в стадии начальной проработки».

«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», — сообщили в пресс-службе.