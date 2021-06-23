Промышленное производство в РФ выросло в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%, а за пять полных месяцев с начала текущего года — на 3,2% в годовом выражении. Об этом в среду сообщает Росстат.

Согласно материалам ведомства, по сравнению с апрелем 2021 года в мае зафиксирован спад на 2,1%.

«Увеличение объемов по сравнению с маем 2020 года зафиксировано во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 12,3%, обрабатывающие производства — на 11,4%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 8,7%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 23,8%», — указано в сообщении Росстата.

Также в связи с предоставлением предприятиями скорректированных данных уточнена динамика промышленного производства за апрель 2021 года — рост составил 7,6%, а не 7,2%, как сообщалось изначально.

В числе прочего статведомство анализирует динамику показателей промпроизводства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19. Так, рост к маю 2019 года составил 2,9% (в апреле 2021 года, по уточненным данным, индекс промышленного производства вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 2,5%). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства на 6,3% (в апреле — на 6,1% к аналогичному месяцу 2019 года), энергетический сектор — на 4,2% (на 4,3%), отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 10,3% (на 12,6%). Индекс производства в сырьевом секторе снизился по сравнению с маем 2019 года на 2% (в апреле — на 2,9% к апрелю 2019 года), что связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи на 4,6% и добычи угля на 1,6%.

Отдельно Росстат информирует , что цены производителей промышленных товаров выросли за май 2021 года на 2,3%, с начала года — на 16,5%.

Наибольшие темпы роста показали обрабатывающие производства — 3,1% за месяц и 14,3% с начала года. Показатель мая выше апрельского (2,6%).



В сырьевом секторе темпы роста цен производителей снижаются — с 4,6% в апреле до 1,4% в мае.