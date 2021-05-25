Промышленное производство в РФ выросло в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2%, а за январь — апрель рост составил 1,1% к аналогичному периоду 2020-го. Такие данные приводит во вторник Росстат.

Рост объемов к апрелю 2020 года показали обрабатывающие отрасли (на 14,2%), энергетический сектор, тепло- и газоснабжение (на 6,2%), а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 25,9%). Высокие темпы роста к аналогичному периоду прошлого года частично объясняются тем, что ряд предприятий в апреле 2020 года ограничили производство в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, указывают в статистическом ведомстве.

Сокращение объемов в сырьевом секторе составило 1,8%. Это связано с выполнением обязательств по ограничению объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и профилактическими ремонтными работами на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли.

«Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с допандемийным периодом, можно отметить, что рост к апрелю 2019 года составил 2,2%. При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства на 5,4%, энергетический сектор — на 4,5%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 8,4%. Индекс производства в сырьевом секторе снизился по сравнению с апрелем 2019 года на 2,9%, что в основном связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи», — говорится в сообщении.

Из материалов Росстата следует, что по сравнению с мартом 2021 года промпроизводство в апреле сократилось на 4,5%, а с исключением сезонного и календарного факторов рост был нулевым.

При этом данные о промышленном производстве в марте 2021 года были уточнены. Так, рост в марте 2021-го по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года оценивается теперь в 2,3% против изначальной оценки в 1,1%. Оценка спада в сырьевом секторе улучшена с 5,6% до 4,6%, роста в обрабатывающих отраслях — с 4,2% до 5,4%, роста в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — с 9,7% до 14,7%.



«Значения индексов производства за март 2021 года скорректированы в связи с тем, что респонденты предоставили в своих отчетах за апрель 2021 года уточненные данные за предыдущий месяц. В большинстве случаев изменены стоимостные характеристики, в том числе объемы отгруженной продукции в стоимостном эквиваленте по дефлятируемым видам деятельности», — поясняют в Росстате.