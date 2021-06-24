МСП Банк планирует мероприятия по восстановлению капитала, пишет «Коммерсант» . Финансирование высокорискованного малого и среднего бизнеса привело к негативным последствиям для активов кредитной организации. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг банка сразу на четыре ступени — с уровня «ruA+» до «ruBBB». Это обусловлено существенным ухудшением капитальной позиции банка на фоне роста убытков, что привело к критическому приближению величины капитала банка к величине его уставного капитала, пояснили аналитики.

С начала года капитал банка сократился на 10,75%, до 24,3 млрд рублей, и теперь отрыв от уставного капитала составляет всего 66 млн рублей. Согласно отчетности по МСФО, за I квартал 2021 года банк получил чистый убыток в 1,14 млрд рублей, за 2020 год — 0,99 млрд рублей. Убыток МСП Банка в 2021 году спровоцировало доначисление резервов по проблемным кредитам, объяснил управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев.

В случае с капиталом МСП Банка есть несколько возможных вариантов, указывают эксперты. Самый очевидный — докапитализация в виде прямого выделения средств либо из бюджета, либо с баланса Корпорации МСП, отметил Сараев. Однако бюджетные инъекции четко расписаны, и оперативность предоставления финансовой поддержки напрямую связана с бюрократическими процедурами. Второй вариант — по ряду кредитов низкой категории качества Корпорация МСП могла бы выдать гарантию, и тогда их можно переклассифицировать в более высокую категорию качества и расформировать часть резервов. Третий вариант — снизить темпы кредитования, чтобы за счет высвобождения резервов по погашаемым кредитам восстановить капитал, считает Сараев.

Аналитик крупного банка отметил, что сам вопрос докапитализации решить несложно, тем более в рамках госкорпорации. Под вопросом остается стратегия МСП Банка, уточняют в «Эксперт РА». В рамках «дорожной карты» по объединению с Банком ДОМ.РФ Корпорация МСП как единственный акционер МСП Банка должна была до 4 июня принять решение о передаче части его акций. Но пока, отмечают в «Эксперт РА», решение не принято.