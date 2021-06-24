Стоимость акций крупнейших металлургических компаний в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 3—6% на фоне предложения Минэкономразвития ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы. Об этом свидетельствуют данные торгов на 13:14 мск.

К этому времени акции ММК упали на 4,06% до 60,97 рубля за бумагу, НЛМК дешевели до 235,86 рубля (-4,39%), «Русала» — до 52,775 рубля (-6,37%), «Норникеля» — до 24 210 рублей (-4,44%), «Мечела» — до 76,3 рубля (-4,04%), «Северстали» — до 1 552,6 рубля (-3%).

Акции дешевеют после заявления главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что министерство предлагает ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря, она будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической ставки.

Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру

Министр подчеркнул, что меры распространяются на экспорт только за пределы Евразийского экономического союза, в государства — члены ЕАЭС продукция будет по-прежнему экспортироваться без пошлин, так как это предусмотрено договором. «В то же время нам предстоит провести переговоры с партнерами из ЕАЭС, чтобы предотвратить реэкспорт российской продукции через их территорию, это та задача, которую мы сейчас будем решать», — добавил министр.



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение и поручил срочно внести в Кабмин проекты решений о введении временных экспортных пошлин на металлопродукцию.



По его словам, постановление о введении пошлин может вступить в силу не ранее чем по истечении 30 дней с момента его опубликования, то есть само постановление должно быть подписано не позднее 30 июня.

Предложение также поддержали глава Минфина Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров и первый вице-премьер Андрей Белоусов.