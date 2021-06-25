В столице вводятся новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, все московские организации с 28 июня обязаны снова перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников, в том числе всех пожилых. Соответствующий указ за подписью градоначальника Сергея Собянина опубликован на сайте московской мэрии.

При переводе на дистанционный режим работы будет учитываться то, сколько сотрудников уже вакцинировались от COVID-19.



«Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», — говорится в указе.



Кроме того, продлевается приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Кроме того, как сообщалось ранее, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, которые либо прошли вакцинацию, либо переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, передающих сведения в единую медицинскую информационно-аналитическую систему.



Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», а также в регистратуре городской поликлиники. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.



«Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку», — объяснил мэр.

Минцифры рассчитывает обеспечить QR-кодами переболевших коронавирусом к 30 июня Минцифры рассчитывает обеспечить QR-кодами порядка 9 млн переболевших коронавирусом граждан к 30 июня. Об этом заявил в четверг замглавы министерства Олег Качанов в эфире телеканала «Россия-24».

«Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей», — прокомментировал Собянин.

Иностранцы и туристы смогут посещать московские рестораны при наличии ПЦР-тестов, как и люди, не успевшие получить второй компонент вакцины от коронавируса. Для решения вопросов, возникающих в процессе выполнения требований (например, если в базах данных отсутствуют сведения о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тесте), создана специальная группа разбора, которая, как обещает мэр, будет работать максимально оперативно. Обратиться к специалистам можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.

В правительстве Москвы напоминают, что по предварительной записи сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, семи центрах госуслуг, а также в павильонах «Здоровая Москва». Кроме того, привиться можно в частных клиниках.