ОПЕК+ ожидает сохранения дефицита предложения на мировом рынке нефти в этом году, если добыча останется на прежнем уровне, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные, которые будут рассмотрены экспертами технического мониторингового комитета во вторник.

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на фоне восстановления спроса после пандемии COVID-19. Во вторник, 29 июня, состоится заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 30 июня, а 1 июля состоится заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Согласно оценкам, которые будут представлены JTC и с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, в августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн баррелей в сутки. В втором полугодии дефицит будет в среднем составлять 1,9 млн баррелей в сутки. Комитет рассмотрит и, возможно, утвердит эти прогнозы, отмечает агентство.

Ожидается, что на встрече в четверг страны ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи нефти, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание добычи примерно на 500 тыс. баррелей в сутки.