Московская биржа с 28 июня предоставила участникам новые возможности при проведении операций на денежном рынке, говорится в сообщении торговой площадки.



«Участники могут вносить драгоценные металлы (золото и серебро) в качестве обеспечения под сделки РЕПО с КСУ в отдельно созданный имущественный пул «КСУ GC Metal». Включение драгметаллов расширит список активов, принимаемых в обеспечение и используемых для сделок РЕПО с КСУ, что позволит участникам эффективнее управлять ликвидностью. Помимо нового имущественного пула участникам доступны для формирования еще четыре вида пулов: все облигации (GC Bonds), акции (GC Shares), государственные облигации (GC OFZ), а также все ценные бумаги, доступные для РЕПО с ЦК (GC Expanded)», — отмечается в релизе.

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Отменяются приостановки торгов еврооблигациями с даты фиксации реестра владельцев бумаг до окончания купонного периода. Таким образом, теперь участники могут заключать сделки междилерского РЕПО и РЕПО с ЦК с еврооблигациями непрерывно, без приостановки торгов на период выплаты купона.

Мосбиржа реализовала возможность допуска в РЕПО с ЦК ценных бумаг, номинированных в казахстанских тенге. В настоящее время в РЕПО с ЦК принимаются также ценные бумаги, номинированные в российских рублях, долларах США, евро, швейцарских франках, британских фунтах и китайских юанях.

По аналогии с валютным и фондовым рынком для операций РЕПО с ЦК вводится новый код расчетов Y2 по первой части сделки РЕПО.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

