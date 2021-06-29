К сильным сторонам экономики России относятся врожденные ресурсы, интеллектуальный потенциал и устойчивость. Такое мнение в интервью РБК высказал глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко.

«Если говорить в принципе о сильных сторонах нашей экономики — это все-таки наши врожденные ресурсы и какой-то все-таки интеллектуальный потенциал, который у нас есть. А вот слабых сторон гораздо больше: это низкая производительность труда, это вовлечение государства, всевозможных участников в экономическую жизнь. В том числе и силовых структур, естественно. Все это нехорошо. Риски для частной собственности выше, конечно, чем хотелось бы. Из-за этого и инвестиционный процесс страдает и так далее. Тем не менее устойчивость — это, наверное, главное достоинство нашей экономики и нашего вообще общества», — отметил он.

По словам Бойко, в российской экономике нет перегревов, которые на Западе рано или поздно вызовут серьезные проблемы. Миллиардер также отметил отсутствие огромного долга у страны. «Умеренность, так скажем, в росте, которая раньше считалась негативом, теперь теми же мыслителями считается позитивом. Вот она, пожалуйста, мы ее добились. У нас рост небольшой», — подчеркнул он.

В то же время бизнесмен признал, что резистентность российской экономики помогла ей лучше справиться с кризисом во время пандемии. «Большой и крупный промышленный сектор в составе ВВП. Малый и средний бизнес пока достаточно маленький. А он пострадал прежде всего. Поэтому мы пострадали достаточно мало, потому что просто страдающих мало», — объяснил Бойко.

Силуанов: экономическая политика России должна выйти на долгосрочный устойчивый рост Глава Минфина добавил, что правительство работает над стратегическими инициативами, которые будут включать экономическое развитие, повышение благополучия людей и обеспечение комфортной среды.

Анна КОМАРОВА