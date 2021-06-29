Экономическая политика России должна адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, говорится в статье министра финансов Антона Силуанова «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений» в журнале «Финансы».

«Российская экономическая политика должна соответствующим образом подстроиться к глобальным изменениям — адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий последовательное повышение качества жизни населения. В этом контексте ключевой остается задача содействия достижению национальных целей развития страны», — отмечается в статье.

Среди основных приоритетов — обеспечение качественной медицинской помощи, восстановление и рост реальных доходов граждан, выравнивание возможностей в получении образования, создание комфортной среды для жизни и экономической деятельности.

На обеспечение этих задач направлены структурные изменения российской бюджетной политики как в части совершенствования налоговой системы, так и в части изменения структуры, повышения результативности расходов (в том числе налоговых). Глава Минфина добавил, что правительство работает над стратегическими инициативами, которые будут включать экономическое развитие, повышение благополучия людей и обеспечение комфортной среды. «Также правительство РФ работает над стратегическими инициативами, которые будут включать экономическое развитие, повышение благополучия людей, обеспечение комфортной среды. В частности, будет предусмотрено расширение сектора высокотехнологичной экономики, агрессивное развитие инфраструктуры, формирование нового общественного договора, укрепление клиентоцентричной ориентации государства, активизация национальной инновационной системы. При этом речь идет о создании механизмов, обеспечивающих долгосрочное развитие», — уточнил Силуанов.