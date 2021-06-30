Банки — один из немногих секторов, которые пока не сжались до нескольких компаний, но это всего лишь вопрос времени, недалекого будущего. Такое мнение высказал в интервью РБК председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

«Банки — один из немногих секторов, которые пока не сжались до нескольких компаний. Но это всего лишь вопрос времени, недалекого будущего», — спрогнозировал он.

По словам Пешнева-Подольского, сейчас рынки цифровых сервисов тяготеют к олигополии или даже монополии. «Примеров множество. Если взять рынок такси, то в США это Uber и Lyft, у нас — «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». На рынке интернет-торговли в США Amazon занимает почти половину рынка. В мобильных операционных системах всего два основных игрока — Android и iOS. В бронировании отелей лидирует Booking, и уже далеко в хвосте идут локальные игроки, такие как «Островок». Экосистемы активно перетягивают одеяло на себя. Помимо классической для монополий экономии на масштабе, у них появляется еще и мощный сетевой эффект, когда выручка растет не линейно, а намного быстрее», — отметил он.

Глава Хоум Кредит Банка уверен, что жить вне экосистемы уже не получится. «Это может быть большая экосистема или маленькая, тематическая или на все случаи жизни. Вопрос в том, какую роль в ней будете играть вы», — заключил он.

Анна КОМАРОВА