Российский рынок микрофинансирования вырастет не менее чем на 30% по итогам 2021 года при сокращении числа профильных организаций. Об этом пишет рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре «Итоги 2020 года для рынка МФО и прогноз на 2021-й: отпечаток пандемии» .

Эксперты констатируют , что в 2020 году, помимо «черного лебедя» в виде пандемии COVID-19, на рынок оказали влияние несколько новых тенденций. Так, после краткосрочного эффекта сжатия выдачи (особенно в офлайне) многие из анкетируемых микрофинансовых организаций стали наблюдать изменение модели потребительского поведения, а также рост спроса на микрозаймы из-за стагнации реальных располагаемых доходов и одновременного инфляционного скачка. Увеличение количества входящих заявок позволило во втором полугодии 2020 года показать адекватную восстановительную динамику, причем рейтингуемые агентством «Эксперт РА» микрофинансовые компании показали рост не только быстрее рынка, но и без ущерба для качества активов (уровень финансовой дисциплины заемщиков повысился). Совокупный портфель микрозаймов всех МФО вырос до 249 млрд рублей (плюс 18% после плюс 30% за 2019-й).

Согласно прогнозу «Эксперт РА», в 2021-м темпы прироста портфеля микрозаймов покажут восстановление после пандемии и медленного роста в 2020-м, при этом объемы выдачи возрастут существенно (на 30%), достигнув уровней допандемийных лет. Из материалов агентства следует, что объем выдачи в 2020-м составлял 1%.

«Ключевой фактор роста рынка — высокий спрос на заемные средства. За 2020 год реальные располагаемые доходы населения сократились на 3%, в то время как официальная инфляция составила 4,9%, при этом «Эксперт РА» не ожидает существенного ускорения динамики реальных располагаемых доходов по итогам 2021-го», — говорится в материале.

Одним из свидетельств повышения спроса на микрозаймы эксперты называют динамику количества поисковых запросов в наиболее популярной российской поисковой системе. По данным «Эксперт РА», соответствующий индикатор «показывает устойчивый рост: около 0,5 млн запросов по ключевым словам «заем онлайн» ежемесячно в 2019-м, около 0,6 млн ежемесячно за девять месяцев 2020 года с ростом до 1,4 млн в среднем за октябрь — декабрь 2020-го)».

В качестве альтернативного сценария «Эксперт РА» не исключает и более динамичного роста рынка в 2021 году, чем по базовому прогнозу, в связи с потенциальным появлением и фактической активизацией «дочек» крупных российских и иностранных компаний в микрофинансовом секторе (ретейлеров, телеком-операторов, банков).

Потенциальное ограничение займов с высокими полной стоимостью кредита и показателем долговой нагрузки может выступить ключевым вызовом для рынка в перспективе ближайших лет, отмечают также аналитики.



«Вне зависимости от сроков реализации мер по ограничению закредитованности населения «Эксперт РА» ожидает продолжения тенденции к сокращению числа МФО в реестре», — добавляют аналитики. Они уточняют, что по состоянию на 1 января 2021 года в реестре числилось 1 385 компаний, указывают на тенденцию к сохранению темпов исключения компаний из реестра при фактической остановке потока включений из-за дорогого «входного билета» и ожидают, что на конец текущего года в реестре останется порядка 1—1,1 тыс. МФО.

В числе прочих тенденций отмечается, что пандемия COVID-19 оставила отпечаток на бизнес-моделях МФО и на фоне локдауна ускорила переход бизнеса МФО в онлайн-формат. Крупные онлайн-МФО продолжают завоевывать рынок и вытеснять с него небольшие компании.

Ася ШАЛИМОВА

