Консолидированный региональный бюджет по итогам первого полугодия 2021 года исполнен с профицитом в 419 млрд рублей, пишут «Известия» . Это следует из предварительных данных портала «Электронный бюджет».

В I квартале цифра была почти вдвое меньше — 246 млрд рублей, а в первом полугодии 2020 года бюджет и вовсе был отрицательным. В наибольшем плюсе по итогам шести месяцев оказались Санкт-Петербург (плюс 40 млрд рублей, или 11,6% доходов), Челябинская область (28,9 млрд рублей, или 11,6%) и Красноярский край (26,9 млрд рублей, или 15%). Также увеличилось и число убыточных субъектов — с 13 до 19. Совокупный разрыв между доходами и расходами консолидированных бюджетов 19 российских регионов, закончивших полугодие с дефицитом, составил 48 млрд рублей.

Самый большой убыток понесла Республика Башкортостан — ее дефицит составил 8,8 млрд рублей (8% доходов). На втором месте оказалась Якутия, которая ушла в минус на 8 млрд рублей (6,6% доходов), на третьем — Ульяновская область (минус 4,8 млрд рублей, или 14%). Немного отстали от нее по размеру дефицита Республика Коми (минус 4,3 млрд рублей, или 9,5%), а также Томская область (минус 4,1 млрд рублей, или 10,7%). В число убыточных также вошли Крым и Севастополь, Удмуртия, Архангельская и Ленинградская области, Тыва, Калмыкия, Ингушетия, Еврейская автономная область.

В Минфине Республики Коми заявили, что бюджет субъекта на 2021 год запланирован с предельно возможным дефицитом в размере 11,5 млрд рублей, так как ожидается снижение поступлений по налогу на прибыль организаций. В Минфине Челябинской области указали на то, что окончательные итоги исполнения консолидированных бюджетов за полугодие появятся не ранее 5 июля, поэтому информация на портале «Электронный бюджет» может отличаться от реальных цифр. Однако укрепление позитивных тенденций в экономике региона, которые положительно влияют на формирование бюджетных доходов, в ведомстве подтвердили.

По мнению старшего аналитика группы региональных рейтингов АКРА Максима Паршина, тенденция по увеличению совокупного профицита субъектов в основном связана с ростом региональных доходов. При этом наибольший прирост поступлений отмечен в налогах на совокупный доход, что отчасти связано с сокращением деятельности малого и среднего предпринимательства весной 2020 года, отметил он. Директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов уверен, что если регионы будут устойчиво преодолевать наступающую третью волну коронавируса, а население начнет активно вакцинироваться, то объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов может составить 10,2—10,8 трлн рублей по итогам года.