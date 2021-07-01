Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. Они будут блокироваться по инициативе Банка России в течение нескольких дней, говорится в сообщении регулятора. Раньше эта процедура могла занимать месяцы.

Теперь ЦБ будет передавать списки мошеннических интернет-ресурсов в Генеральную прокуратуру, у которой есть полномочия направлять предписания в Роскомнадзор. Принятый закон также дает регулятору право обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим вредоносное ПО. Рассмотрение данной категории дел будет осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

«Новый закон позволит сократить финансовые потери наших граждан от действий злоумышленников. Сейчас преступники успевают обмануть много людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту будет закрыт. Такая практика, в частности, характерна для финансовых пирамид. Принятие закона позволит изменить ситуацию», — отметил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.

Принят закон о борьбе с финансовым мошенничеством в Интернете Госдума приняла в третьем чтении закон, предполагающий внесудебную блокировку мошеннических сайтов. Документ был разработан во исполнение поручения президента РФ и внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным совместно с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, членами Совфеда и депутатами всех политических фракций Думы, уточняется в сообщении нижней палаты российского парламента.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО