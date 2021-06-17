Госдума приняла в третьем чтении закон, предполагающий внесудебную блокировку мошеннических сайтов. Документ был разработан во исполнение поручения президента РФ и внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным совместно с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, членами Совфеда и депутатами всех политических фракций Думы, уточняется в сообщении нижней палаты российского парламента.

ЦБ теперь будет наделен правом инициировать ограничение доступа к сайтам, вводящим пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления или содержания с сайтами настоящих финансовых организаций, к сайтам с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также к сайтам, связанным с финансовыми пирамидами.

Центробанк сможет также обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к фишинговым сайтам, распространяющим информацию, позволяющую осуществить неправомерный доступ к информационным системам кредитных или некредитных финансовых организаций.

Решение о блокировке принимает генеральный прокурор или его заместитель на основании обращения главы регулятора или его заместителя.



Рассмотрение дел о блокировке мошеннических ресурсов будет осуществляться в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. Как отмечал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, это позволит оперативно ограничивать доступ к таким ресурсам — в течение нескольких дней — с соблюдением всех процессуальных процедур.