Минсельхоз ожидает снижения цен на «борщевой набор» в конце июля — августе, то есть после нового урожая, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития по итогам межведомственного совещания о ситуации с ценами на социально значимые товары с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, ФНС и других органов власти. На совещании были проанализированы данные Росстата об ускорении инфляции в России в период с 22 по 28 июня до 0,23% с 0,12%, зафиксированных неделей ранее.

«Ускоренный рост цен продолжается на товары плодоовощной группы, прежде всего на картофель и морковь, однако темпы начали замедляться по сравнению с предыдущими неделями. Как пояснила замглавы Минсельхоза России Оксана Лут, это связано с сокращением внутренних запасов продукции в преддверии поступления нового урожая. В отдельных регионах РФ сельхозпроизводители уже приступили к уборке картофеля, основные объемы будут собраны в июле — августе. Таким образом, основные ингредиенты «борщевого набора» сегодня импортируются. Снижение цен на них ожидается в конце июля — августе, отметила замминистра», — говорится в сообщении.

По оценке Минэкономразвития, ситуация с ценами в России на основные социально значимые продукты на сегодняшний день в целом стабилизируется. Отмечается, что ведомство также представило анализ актуальной ситуации с ценами на продовольствие на мировом рынке в июне. «За минувший месяц темпы снижения цен на отдельные товары составили от 2,5% до 18,5%. Эта тенденция зафиксирована после значительного роста в мае, когда общий индекс продовольствия FAO вырос на 5% к прошлому месяцу и на 40% к прошлому году, достигнув десятилетнего максимума. Тем не менее уровень цен на большинство товаров все еще заметно выше, чем в начале года», — указывают в министерстве.