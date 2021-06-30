Годовая инфляция в России сейчас находится на уровне 5,9%. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

«Инфляция у нас подросла почти под 6% — 5,9% сейчас показывает», — сказал он.

При этом, по его словам, проблемы с ценами на продукты остаются. В частности, со стоимостью так называемого «борщевого набора», в который входят морковь, картофель и другие овощи.

Президент рассчитывает, что инфляция может опуститься до уровня 5% в 2021 году, вернуть ее к целевым значениям в 4% в этом году вряд ли удастся.

«У нас инфляция поднялась, была где-то в районе 4%, сейчас поднялась до 5,9%, почти 6%. И, конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому Центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике. И рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели — к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь, но думаю, что до уровня 5% мы сможем добраться», — сказал он.

Путин подчеркнул, что власти будут держать планку по снижению инфляции в РФ.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в мае ускорилась до 6,02% с 5,53% в апреле.