Некоторые банки с 1 июля 2021 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кэшбэка. Разберемся, что изменилось.



Кэшбэк и бонусные программы

Московский Кредитный Банк предложил новые категории повышенного бонусирования по программе «МКБ Бонус», действующие до конца сентября: «Кафе и рестораны», «Спорт», «Развлечения», «МКБ Travel», «Детские товары», «Образование». Ставка повышенного начисления баллов и количество выбранных категорий зависят от уровня программы лояльности. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория «Такси», а также для держателей карт «Мудрость» доступна категория «Аптеки».

Банк «Союз» в июле будет начислять баллы в категории «Рестораны и кафе» по картам: «Мой бонус» в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов.

БКС Банк c 1 июля скорректировал бонусную программу. Теперь по пакету «Лайт» — 3% в одной из пяти категорий на выбор («Авто», «Спорт и красота», «Рестораны и развлечения», «Такси и каршеринг», «Фастфуд»), по карте «Комфорт» — 7% в одной из пяти вышеперечисленных категорий на выбор и 1% — за все остальные покупки, в рамках пакета «Премиум» — 9% в категории (на выбор) «Авто», «Спорт и красота», «Рестораны и развлечения», «Такси и каршеринг», «Фастфуд», 3% — «Супермаркеты» и 1% — за остальные покупки, по пакету «Элит» — 10% в одной из пяти вышеперечисленных категорий на выбор, 4% — «Супермаркеты» и 1% — за остальные покупки.

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Банк ДОМ.РФ установил новые категории повышенного кэшбэка по дебетовым и кредитным картам с 1 июля по 30 сентября 2021 года. Клиенты будут получать вознаграждение в размере 5% в категориях «Дом», «Путешествия», «Образование».

Норвик Банк с 1 июля будет возвращать кэшбэк в размере 5% по дебетовым картам в категориях «Транспорт» и «Дети», по кредитным картам — в категориях «Канцтовары» и «Цветы». На все остальные покупки будет начисляться стандартный кэшбэк 0,5%.

Банк «Уралсиб» обновил программу лояльности «Уралсиб Бонус». Держателям карт будет начисляться вознаграждение за покупки в размере до 3% ежемесячно. Накопленными бонусными рублями компенсируются любые покупки в сумме от 1 500 до 50 тыс. рублей за предыдущий месяц по карте. Также их можно использовать для оплаты ж/д и авиабилетов и других услуг для путешественников. Ограничений по общей сумме кэшбэка или количеству покупок для компенсации нет (1 бонусный рубль равен 1 рублю).

Новикомбанк предложил новые категории повышенного кэшбэка с 1 июля по 30 сентября 2021 года в размере 5% за оплату товаров и услуг из категорий «Железнодорожные билеты», «Рестораны», «Цветы».

Процент на остаток

БКС Банк продлил акцию по начислению на остаток до 31 августа 2021 года при условии оформления карты онлайн на сайте и в отделении банка. Проценты в размере 7% годовых начисляются при покупках на сумму от 5 тыс. рублей в месяц по пакетам «Лайт», «Комфорт», «Премиум». Начисление процентов на остаток средств по пакету «Элит» изменилось и составляет 1% годовых при сумме остатка менее 500 тыс. рублей и 3,5% годовых — свыше 500 тыс. рублей.

Процент за кредит

УБРиР и ВУЗ-Банк снизили максимальную процентную ставку по кредитной карте «Хочу больше» до 27,7% годовых (ранее — 28,4% годовых).

Хоум Кредит Банк по кредитным картам «Кредитная Польза» и «120 дней без %» увеличил максимальную процентную ставку по операциям оплаты товаров и услуг до 32% годовых (ранее — 29,9% годовых).

Комиссия за обслуживание

Хоум Кредит Банк повысил комиссию за обслуживание (подключение к программе «Польза») по кредитной карте «Кредитная Польза» до 149 рублей в месяц (ранее — 99 рублей в месяц).

Ольга СТАНЧАК

