Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск повысился на 22 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,3525 рубля. С начала торговой сессии было проведено 43,3 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,6425—73,2225 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,965 рубля, увеличившись на 21 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,1 тыс. сделок на 297,6 млн евро по курсам от 86,25 до 87,1525 рубля за евро.

Доллар весь день провел неподалеку от 73 рублей, а к вечеру перешел к заметному укреплению и торгуется по 73,44 рубля, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Если атака на 73,5 рубля будет результативной, то следующей целью может стать отметка 74 рубля. Евро стоит 87,05 рубля и будет торговаться в коридоре 86,5—87,5 рубля», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА