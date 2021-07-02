Московская биржа планирует в начале следующего года запустить опционы на самые ликвидные российские акции, пишет «Коммерсант» . Как сообщил представитель биржи, в условиях массового притока физлиц на финансовый рынок и их растущего интереса к срочным инструментам было решено предложить им этот инструмент. Опционы на фьючерсы, которые сейчас обращаются на бирже, предназначены больше для профессиональных инвесторов, а опционы на акции больше подойдут для массового клиента.

По словам представителя биржи, вначале контракты будут расчетные, затем линейка расширится с учетом клиентского спроса, планируется ввести и поставочные контракты. Сейчас объемы торгов российскими акциями нередко превышают 100 млрд рублей в день.

Опционы на фьючерсы являются сложными инструментами, не всегда понятными начинающим инвесторам, отметил начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян. По его словам, опцион непосредственно на акции гораздо более прозрачен, его запуск способствует росту инвестиционной активности. Также опционы на фьючерсы обладают ограниченной ликвидностью. Кроме того, появится возможность для конструирования более сложных инвестиционных стратегий, считает Григорян.

Как отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов, основная активность клиентов сейчас сосредоточена на фондовом рынке. Поэтому основной вопрос данного проекта — произойдет ли приток активности на срочный рынок и в каком объеме, считает Потапов. Хотя доступ к биржевым производным инструментам будет с осени этого года осложнен, спрос со стороны розничного инвестора может быть значителен. Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Финама» Владимир Цыбенко считает, что сейчас частный инвестор становится более грамотным, необходимо удовлетворять его запросы. По его мнению, основными игроками могут стать не только опытные инвесторы со стажем, но и крупные институциональные инвесторы.