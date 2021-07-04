Банки при выдаче кредитов начали активно оценивать экологические и социальные риски (ESG) компаний. В частности, они назначают фирмам KPI в этой сфере и снижают ставки по займам, если показатели были достигнуты. Активно расширяется и «зеленое» кредитование — ссуды, выданные на повышение экологичности производств, проценты по которым ниже рыночных на 4–6 п. п. ESG-кредитование в России растет медленными темпами из-за трудностей в оценке рисков и отсутствия единых стандартов, однако уже в этом году оно может увеличиться в сотни раз из-за низкой базы, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз экспертов.

Экологическое, социальное и корпоративное управление (англ. Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) — это совокупность характеристик менеджмента, при котором достигается вовлечение компании в решение экологических и социальных проблем. В частности, экологические критерии определяют, как фирма охраняет окружающую среду, социальные — исследуют, как она организует отношения с сотрудниками, поставщиками, клиентами и обществом. А корпоративное управление касается оплаты труда руководителей, аудита, внутреннего контроля и прав акционеров.

В ЦБ заявили, что главное внимание регуляторов в области ESG сейчас направлено на оценку и учет банками климатических рисков в их работе. Впоследствии они могут трансформироваться в традиционные — кредитные, рыночные, операционные, репутационные, риски ликвидности, сообщили там.

Процесс «зеленого» кредитования в России идет медленными темпами из-за трудностей в оценке рисков и отсутствия единых стандартов по выдаче таких займов, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. При этом за последние пять лет совокупный объем «зеленых» кредитов в мире вырос практически в пять раз — с 40 млрд долларов в 2015 году до более чем 180 млрд в 2019-м. А в следующие десять лет объем выдаваемых европейскими банками «зеленых» займов составит не менее 280 млрд евро, уверена эксперт.



На первом месте — отсутствие полных сведений по индивидуальным условиям кредитного договора до его оформления.

Объем кредитов в сфере ESG может вырасти в 2021 году в сотни раз, так как база пока крайне низкая, считает управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков. Сейчас процесс кредитования остается несколько стихийным: банки сформируют стандартизированные требования к таким ссудам после принятия ЦБ нормативных документов, уверен эксперт.

Российская законодательная и нормативная база в области ESG только формируется. Так, в июне 2021 года Госдума приняла закон об ограничении выбросов парниковых газов и введении углеродной отчетности для юридических лиц и ИП. Компании, которые в ходе своей деятельности выбрасывают значительное количество парниковых газов, будут обязаны ежегодно до 1 июля докладывать о них. При этом развитие таких финансовых инструментов государство активно поддерживает. Например, на 2019–2021 годы правительство выделило 9,3 млрд рублей на возмещение затрат по выплатам купонного дохода по «зеленым» облигациям для программ повышения экологической эффективности. А Банк России планирует развивать «зеленую» ипотеку, которая позволит населению брать льготные жилищные кредиты на покупку квартир в энергоэффективных и экологичных домах.